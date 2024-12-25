حصاد الرياضة لعام 2024.. أوليمبياد باريس وأزمة “الدراغ كوين” (فيديو)

كان افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية (باريس 2024) هو أهم حدث رياضي شهده هذا العام، وتكتسب دورة الألعاب الأولمبية أهميتها من كونها أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى العالم، حيث تضم مسابقات لكل الرياضات المعترف بها من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية، وقد بلغ عدد هذه الرياضات في دورة باريس الأخيرة، 32 رياضة معظمها يتفرع للعديد من المنافسات، خصوصا ألعاب القوى التي شهدت في هذه الدورة 48 مسابقة.

افتتحت دورة ألعاب (باريس 2024) في السادس والعشرين من يوليو/تموز، واستمرت حتى الحادي عشر من أغسطس/آب، وأقيم حفل الافتتاح للمرة الأولى في التاريخ خارج أسوار الملعب، حيث أقيم على كورنيش نهر السين بمشاركة 6800 رياضي من 205 دول، تم نقلهم على متن 85 قاربا شراعيا.

وقد تابع الحفل نحو 320 ألف متفرج، من مدرجات بنيت خصيصا على ضفاف النهر، هذا بخلاف نحو 200 ألف متفرج أخرين، تابعو الحفل من شرفات المباني المطلة على النهر.

وقد جاءت فقرات الحفل لتثير جدلا واسعا في الأوساط المختلفة، خاصة فيما تعلق بفقرة محاكاة قصة “العشاء الأخير” التي تمس المعتقدات المسيحية، وهي الفقرة التي قدمها مجموعة من (الدراغ كوين) وهو مصطلح يٌطلق على الممثلين الرجال الذين يرتدون الملابس النسائية، ويتحلون بزينة النساء، الأمر الذي أغضب الكثيرين داخل فرنسا وخارجها، ودفع بعض رجال الدين المسيحي يبدون احتجاجهم الرسمي على هذا الأمر، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأب تشارل شيكلون رئيس الأساقفة بكنيسة مالطا، ومسؤول المكتب العقائدي التابع للفاتيكان، والذي قال إنه اتصل بسفير فرنسا في مالطا للشكوى من الإهانة غير المبررة.

وقد تسببت ردود الفعل هذه في أن يقدم المسؤولون عن تنظيم الحفل، الاعتذار عما جاء بهذه الفقرة، حيث قالت آن ديكا المتحدثة باسم ألعاب باريس 2024 في مؤتمر صحفي “بالتأكيد لم تكن هناك نية على الإطلاق لإظهار عدم الاحترام لأي طائفة دينية”.