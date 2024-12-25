حصاد الرياضة لعام 2024.. أولمبياد باريس وأزمة “الدراغ كوين” (فيديو)

كان افتتاح دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” أهم حدث رياضي شهده هذا العام، وتكتسب دورة الألعاب الأولمبية أهميتها من كونها أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، إذ تضم مسابقات لكل الرياضات المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية، وقد بلغ عدد هذه الرياضات في دورة باريس الأخيرة 32 رياضة، معظمها يتفرع للعديد من المنافسات، خصوصًا ألعاب القوى التي شهدت في هذه الدورة 48 مسابقة.

افتُتحت دورة ألعاب “باريس 2024” في السادس والعشرين من يوليو/تموز، واستمرت حتى الحادي عشر من أغسطس/آب، وأقيم حفل الافتتاح للمرة الأولى في التاريخ خارج أسوار الملعب، حيث أقيم على كورنيش نهر السين بمشاركة 6800 رياضي من 205 دول، نُقلوا على متن 85 قاربًا شراعيًّا.

وتابع الحفل نحو 320 ألف متفرج، من مدرجات أنشئت خصيصًا على ضفاف النهر، إضافة إلى نحو 200 ألف متفرج، تابعوا الحفل من شرفات المباني المطلة على النهر.

وأثارت فقرات الحفل جدلًا واسعًا في الأوساط المختلفة، خاصة فقرة محاكاة قصة “العشاء الأخير” التي تمس المعتقدات المسيحية، وهي الفقرة التي قدَّمها مجموعة من (الدراغ كوين)، وهو مصطلح يُطلَق على الممثلين الرجال الذين يرتدون الملابس النسائية، ويتحلون بزينة النساء، الأمر الذي أغضب الكثيرين داخل فرنسا وخارجها، ودفع بعض رجال الدين المسيحي إلى إبداء احتجاجهم الرسمي على هذا الأمر، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأب تشارل شيكلون رئيس الأساقفة بكنيسة مالطا، ومسؤول المكتب العقائدي التابع للفاتيكان، الذي قال إنه اتصل بسفير فرنسا في مالطا للشكوى من الإهانة غير المبرَّرة.

وقد تسببت ردود الفعل في أن يقدّم المسؤولون عن تنظيم الحفل اعتذارًا عما جاء بتلك الفقرة، إذ قالت آن ديكا المتحدثة باسم ألعاب باريس 2024 في مؤتمر صحفي “بالتأكيد لم تكن هناك نية على الإطلاق لإظهار عدم الاحترام لأي طائفة دينية”.