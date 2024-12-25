حصاد الرياضة لعام 2024.. باير ليفركوزن يحقق المستحيل مع ألونسو (فيديو)

شهد عام 2024 فوز باير ليفركوزن ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وقد جاء هذا التتويج بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور الكرة، ليس في ألمانيا فحسب، وإنما في أوروبا بأكملها، خاصة وأنها المرة الأولى في التاريخ التي يصعد فيها هذا الفريق لمنصة التتويج، بل وفي وجود المحتكر الدائم لدوري البوندزليغا وهو بايرن ميونيخ.

وتزيد الدهشة في أن يتحقق هذا الفوز عن جدارة واستحقاق كاملين، بعد أن نجح ليفركوزن في حسم اللقب، قبل نهاية المسابقة بخمسة أسابيع كاملة، فقد حسمه بعد الفوز على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة بالجولة التاسعة والعشرين، وكان لا يزال متبقيا له 5 مباريات أخرى أمام بوروسيا دورتموند ووشتوتغارت، وآينتراخت فرانكفورت، وبوخوم، وأوغسبورغ.

فوز باير ليفركوزن باللقب أوقف سطوة بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، وقطع سلسلته التاريخية في الاحتفاظ باللقب 11 موسما متصلا، دون أن يتمكن أي منافس آخر من إيقافه، بيد أن الموسم الماضي كان قد شهد تراجعا كبيرا في أداء البايرن ونتائجه، لدرجة أنهى الموسم وهو في المركز الثالث برصيد 72 نقطة أي بفارق 18 نقطة عن ليفركوزن صاحب الصدارة برصيد 90 نقطة.

ينسب كثيرون الفضل في تحقيق باير ليفركوزن لإنجاز الموسم الماضي، إلى المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي كان قد تولى مهمة تدريب الفريق في أكتوبر 2022، ونجح في تطوير مستوى أداء الفريق بشكل كبير، أدى إلى ظهوره بالمستوى الذي كان عليه الموسم الماضي ونجاحه في تحقيق أكبر إنجاز في تاريخ النادي وأهمّه.

ولم تتوقف إنجازات باير ليفركوزن في عام 2024 تحت قيادة ألونسو، عند الفوز بالدوري فحسب، بل وصلت لحصد الألقاب المحلية كلها (دوري وكأس وكأس السوبر) فضلا عن أنه الآن هو أقرب المنافسين على درع الدوري لهذا الموسم مع بايرن ميونيخ المتصدر، حيث يحتل ليفركوزن المركز الثاني برصيد 32 بفارق 4 نقاط فقط عن البايرن صاحب المركز الأول برصيد 36 نقطة، كما أنه أي ليفركوزن مرشح للفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي، بعدما نجح في إقصاء أهم المنافسين وأخطرهم وهو بايرن ميونيخ، بالفوز عليه في دور الـ16 بهدف نظيف.