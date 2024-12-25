حصاد الرياضة لعام 2024.. جريمة قتل هزت الأوساط الرياضية (فيديو)

جريمة إنسانية بشعة شهدها الوسط الرياضي خلال عام 2024، وهي مقتل العداءة الأوليمبية الأوغندية ريبيكا شيبتيغي، حرقا على يد صديقها ديكسون نديما مارانغاش، الذي أضرم النار فيها لخلاف بينهما، نتج عنه إصابة ريبيكا بحروق شديدة وصلت نسبتها إلى 80 بالمئة، ما أدى إلى وفاتها.

وقع الحادث في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول، بإحدى مدن كينيا حيث كانت تعيش العداءة الأوغندية مع طفليها، عندما قام صديقها ديكسون نديما مارانغاش بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها، ما أدى إلى احتراق جسدها بالكامل، نقلت على إثر ذلك إلى المستشفى، إلا أنها توفيت بمجرد وصولها المستشفى.

ولم تتوقف أحداث هذه القصة المأساوية عند هذا الحد، بل تكتمل فصولها، بوفاة الجاني صديقة اللاعبة، الذي طالته النيران أيضا أثناء إشعالها في جسد صديقته، الأمر الذي أدى إلى إصابته بحروق بنسبة 30 بالمئة، دخل على إثرها مستشفى موا في وادي ريفت، لكن وبعد أيام من تلقى العلاج في وحدة العناية المركزة، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بتلك الحروق.

يذكر أن ريبيكا شيبتيغي المتوفية عن عمر 33 عاما، كانت قد بدأت المشاركة في البطولات الرسمية بدءا عام 2010، وقد شاركت في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة في فرنسا (باريس 2024) وحصلت على المركز الرابع والأربعين، فيما كانت أهم إنجازاتها هي الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجري الجبلي والجري على المضمار في شيانج ماي بتايلاند عام 2022.