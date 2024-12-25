حصاد الرياضة لعام 2024.. جريمة قتل هزت الأوساط الرياضية (فيديو)

جريمة إنسانية بشعة شهدها الوسط الرياضي خلال عام 2024، هي مقتل العدّاءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا شيبتيغي حرقًا على يد صديقها ديكسون نديما مارانغاش، الذي أضرم النار فيها لخلاف بينهما، نتج عنه إصابة ريبيكا بحروق شديدة وصلت نسبتها إلى 80%، مما أدى إلى وفاتها.

وقع الحادث في الأول من سبتمبر/أيلول، بإحدى مدن كينيا حيث كانت تعيش العدّاءة الأوغندية مع طفليها، عندما قام صديقها ديكسون نديما مارانغاش بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها، مما أدى إلى احتراق جسدها كله، ونُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى، إلا أنها توفيت عند وصولها إلى المستشفى.

ولم تتوقف أحداث هذه القصة المأساوية عند هذا الحد، بل اكتملت فصولها بوفاة الجاني صديق اللاعبة، الذي طالته النيران أيضًا أثناء إشعالها في جسد صديقته، الأمر الذي أدى إلى إصابته بحروق بنسبة 30%، دخل على إثرها مستشفى موا في وادي ريفت، لكن بعد أيام من تلقى العلاج في وحدة العناية المركزة، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتلك الحروق.

يُذكر أن ريبيكا شيبتيغي المتوفاة عن عمر 33 عامًا، كانت قد بدأت المشاركة في البطولات الرسمية عام 2010، وشاركت في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في فرنسا (باريس 2024) وحصلت على المركز الرابع والأربعين، بينما كان أهم إنجازاتها الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجري الجبلي والجري على المضمار في شيانغ ماي بتايلاند عام 2022.