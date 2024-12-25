حصاد الرياضة لعام 2024.. وفاة أول مدرب أجنبي في تاريخ إنجلترا (فيديو)

شهد عام 2024 وفاة مدرب كرة القدم الشهير السويدي سفين غوران إريكسون، الذي أُعلِنت وفاته في السادس والعشرين من أغسطس/آب عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

تولى سفين غوران إريكسون تدريب العديد من الأندية والمنتخبات الأوروبية والإفريقية، إلا أن أهم محطات مشواره التدريبي على الإطلاق كانت في يناير 2001 عندما تولى تدريب المنتخب الإنجليزي الأول خلفًا للإنجليزي بيتر تايلور، وقد مثّل توليه مهمة تدريب المنتخب الإنجليزي علامة فارقة في تاريخه وتاريخ الكرة الإنجليزية، إذ كان سفين غوران إريكسون أول مدرب أجنبي يتولى مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا الأول في سابقة تاريخية، إذ سبقه في المهمة نفسها ثلاثة عشر مدربًا جميعهم من الإنجليز.

استمر سفين غوران إريكسون مدربًا للمنتخب الإنجليزي خمسة أعوام متصلة، قاده في 66 مباراة، فاز في 39، وتعادل في 15، وخسر في 12 مباراة، دون أن يحقق معه أي بطولة تُذكر، بينما كان أهم إنجاز صنعه مع الإنجليز هو الوصول إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم التي استضافتها ألمانيا عام 2006، وقد خرج من هذا الدور بعد الخسارة من نظيره البرتغالي بركلات الترجيح 3-1، وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي.