حصاد الرياضة 2024.. السيتي بطلا للبريميرليغ في اللحظات الأخيرة (فيديو)

شهد عام 2024 تتويج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمير ليغ) للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي.

فوز السيتي بهذا اللقب كان متوقعا، لكنه لم يكن سهلا، حيث واجه الفريق منافسة شديدة من فريق أرسنال الذي قدم الموسم الماضي واحدا من أفضل المواسم، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب.

ظلت المنافسة على اللقب بين السيتي وأرسنال مستمرة حتى الأنفاس الأخيرة من البطولة، ولم يُحسم إلا مع صافرة نهاية مباراة السيتي الأخيرة، التي فاز فيها على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، حيث دخل السيتي المباراة وهو متقدما على الأرسنال الوصيف بفارق نقطتين فقط، وكانت خسارة السيتي في المباراة الأخيرة وفوز الأرسنال، يعني حصول الأخير على اللقب، حتى التعادل نفسه كان من الممكن أن يضع السيتي في موقف حرج خاصة وأنه كان يتساوى مع الأرسنال في رصيد الأهداف، إلا أن المواجهات المباشرة كانت في صالح الأرسنال، الذي فاز في مباراة الدور الأول على السيتي بهدف نظيف، وتعادل في مباراة الدور الثاني من دون أهداف.