حصاد الرياضة 2024.. سقوط الملاكم العملاق تايسون فيوري في السعودية (فيديو)

في واحدة من أكبر المفاجآت الرياضية التي شهدها عام 2024، جاءت خسارة الملاكم البريطاني العملاق تايسون فيوري للمرة الأولى في مسيرته أمام الأوكراني أوليكساندر أوسيك، في النزال الذي جرى بينهما في العاصمة السعودية الرياض.

كانت الترشيحات كلها تصب في مصلحة فوز تايسون فيوري، نظرا للقوة البدنية الهائلة التي يتمتع بها، فضلا عن ضخامة جسمه وطوله الفارع (2.06 متر) إضافة إلى مشواره الحافل بالإنجازات.

في المقابل وضح أن البطل الأوكراني أوليكساندر أوسيك كان أكثر جاهزية للنزال، وأفضل تركيزا، فقد كان يراهن في المواجهة على عامل اللياقة البدنية، حيث ركز في الجولات الأولى على كيفية استنزاف مخزون الطاقة لدى منافسه البريطاني، فيما بدا في الجولات الأخيرة يكثف من هجومه ولكماته، فكان له الفوز باللقاء، ليحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخه، حيث منحه الفوز بهذه المواجهة الحصول على الأحزمة والألقاب الأربعة الرئيسة جميعها للوزن الثقيل في آن واحد.

أما بالنسبة للمكاسب المالية التي حصدها الملاكمان من المواجهة، فقد كانت ضخمة وغير مسبوقة، فقد حصل أوليكساندر أوسيك (37 سنة) على مكافأة مالية قدرها 104.5 ملايين دولار أمريكي، فيما كانت مكافأة تايسون فيوري (36 سنة) هي 84.5 مليون دولار أمريكي.