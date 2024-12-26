استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم

قال الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وأعضاءه، تقدموا، الثلاثاء، باستقالاتهم رسميا إلى ديوان الاتحاد، وإنه قد تم تكليف محمد مازن دقوري الأمين العام للاتحاد بتسيير أعماله، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما نص عليه النظام الأساس للاتحاد.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السوري كان من أوائل من ساير التغييرات الثورية داخل البلاد، ولذلك قام بتغيير شعاره الرسمي القديم، واعتماد تصميم جديد، استخدم فيه اللون الأخضر المعروف بارتباطه بالمعارضة السورية.