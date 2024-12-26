انتفاضة ولفرهامتون مستمرة بالفوز على مانشستر يونايتد (فيديو)

خطف ولفرهامتون فوزا ثمينا، اليوم الخميس، بالتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي الفوز البرازيلي ماثيوس كونها في الدقيقة الثامنة والخمسين، والكوري الجنوبية في الدقيقة التسعين.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ولفرهامتون إلى 15 نقطة، وابتعد مؤقتا عن مثلث الهبوط، فيما تجمد رصيد اليونايتد عند 22 نقطة وفي المركز الرابع عشر.

وهذا الفوز هو الثاني لولفرهامتون تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي فيتور بيريرا، الذي تولى المهمة منذ أيام قليلة خلفًا للمدرب الإنجليزي غاري أونيل، وقد نجح بيريرا بهذا الفوز في أن يحقق العلامة الكاملة بالفوز بأول مباراتين له مع الفريق، بعد 11 خسارة تلقاها الفريق هذا الموسم منها 6 على التوالي، وهي التي دفعت إدارة النادي للتخلي عن خدمات المدرب الإنجليزي غاري أونيل.

أما مانشستر يونايتد فقد تلقى بهذه الهزيمة خسارته الثانية على التوالي، حيث كان قد خسر بالجولة السابقة على أرضه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة، كما أنها الخسارة الثامنة له هذا الموسم.