حصاد الرياضة 2024.. الريال بطلا لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

كان فوز ريال مدريد الإسباني بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، هو أحد أهم الأحداث الرياضية عامة والكروية خاصة التي شهدها عام 2024، وذلك في ظل المنافسات الصعبة التي شهدتها مباريات هذه النسخة من البطولة، لوجود عدد كبير من الأندية التي كانت مرشحة للفوز باللقب، نظرا لارتفاع مستواها الفني في مبارياتها بالبطولات الأخرى، وفي ظل نتائجها المميزة.

وقد كان مع الريال 5 فرق أخرى، كلها تملك المقومات للوصول لمنصة التتويج، وهي مانشستر سيتي وأرسنال من إنجلترا، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، وجميعهم وصلوا إلى الدور ربع النهائي.

وقد زادت التكهنات باحتمالية عدم حصول الريال على البطولة، هو وقوعه في طريق أكثر الفرق ترشحا للفوز باللقب، وهو مانشستر سيتي الذي يضم عددا هائلا من النجوم الثقيلة القادرة على حسم المباراة، فضلا عن مدربه الداهية غوارديولا.

الصدام بين الريال والسيتي كان في الدور ربع النهائي، وقد كان نديا لأبعد درجة، حيث انتهت مباراة الذهاب بمدريد بالتعادل 3 – 3، فيما انتهت مباراة الإياب بفوز صعب للغاية للريال بضربات الجزاء الترجيحية 4 – 3، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.