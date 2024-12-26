خسارة مفاجئة لتشيلسي أمام فولهام تهدد وصافته للبريمير ليغ (فيديو)

أهدر تشيلسي فرصة ثمينة للاقتراب أكثر من قمة الدوري الإنجليزي، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة اليوم الخميس أمام ضيفه فولهام بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج بالأسبوع الثامن للمسابقة.

كان تشيلسي صاحب المبادرة بالتهديف، بعدما نجح مهاجمه الإنجليزي كول بالمر في هز شباك الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عشرة، إلا أن البلوز فشلوا في الحفاظ على تقدمهم الذي استمر أكثر من ثمانين دقيقة، حيث نجح فولهام في معادلة الكفة مجددا، عندما أحرز الويلزي هاري ويلسون هدف التعادل بالدقيقة الثانية والثمانين.

وقبل أن يستوعب أصحاب الأرض الصدمة، كان البرازيلي رودريجو مونيز مهاجم فولهام، قد باغتهم بالهدف الثاني القاتل، والذي أحرزه قبل ثواني من إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية.

بهذه النتيجة تجمد رصيد تشيلسي عند 35 نقطة ولا يزال بالمركز الثاني لكنه أصبح مهددا بفقدانه في حال فوز الأرسنال – 33 نقطة – بمباراته السهلة أمام ضيفه إبسويتش تاون بنفس الجولة، أما فولهام فقد ارتفع رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن بالمناطق الدافئة وسط الجدول.