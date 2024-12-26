نوتنغهام يواصل صولاته بالدوري الإنجليزي ويهزم توتنهام (فيديو)

حافظ نوتنغهام فورست على حظوظه في المنافسة على أحد مواقع المربع الذهبي بجدول الدوري الإنجليزي، بعدما نجح، اليوم الخميس، في اقتناص 3 نقاط ثمينة، بالتغلب على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيتي غراوند في مدينة برمنغهام، بالأسبوع الثامن عشر للمسابقة.

أحرز هدف المباراة الوحيد السويدي أنتوني إيلانغا مهاجم نوتنغهام فورست، في الدقيقة 28، وعلى مدار أكثر من 60 دقيقة فشل توتنهام في إدراك التعادل بالرغم من تفوقه في أغلب الفترات.

بهذه النتيجة رفع نوتنغهام فورست رصيده من النقاط إلى 84، ليحافظ على موقعه بالمركز الثالث مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة الأرسنال مع إبسويتش تاون غدا الأحد، التي في ضوئها سيتحدد ترتيب المراكز الثلاثة من الثاني إلى الرابع، فيما تبقى الصدارة من نصيب ليفربول حصريا.

أما توتنهام هوتسبير فقد تجمد رصيده عند 23 نقطة وفي المركز الـ11 مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة برينتفورد مع برايتون غدا الأحد.