حصاد الرياضة لعام 2024.. توخيل في مهمة شاقة مع الأسود الثلاثة

بعد استقالة الإنجليزي غاريث ساوثغيت من تدريب منتخب بلاده، عقب الهزيمة أمام إسبانيا في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) لكرة القدم، قرر الاتحاد الإنجليزي تعيين مواطنه لي كارسلي مدربا مؤقتا، وبعد أن قاد كارسلي الفريق في ست مباريات جميعها بدوري الأمم الأوروبية، فاز في خمس، وخسر واحدة، تم التعاقد مع الألماني توماس توخيل مدربا للفريق، على أن يبدأ تنفيذ العقد رسميا، اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2025.

كان توخيل قد تولى قبل تعاقده مع الاتحاد الإنجليزي تدريب ثلاثة أندية أوروبية، هي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني.

يعد توخيل هو ثالث مدرب أجنبي يقود المنتخب الإنجليزي منذ تأسيسه، بعد السويدي سفين غوران إريكسون، والإيطالي فابيو كابيلو.

هذا وتنتظر المدرب الألماني الجديد مهمة شاقة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، تتمثل في إنهاء انتظار دام لسنوات طويلة لحصد منتخب الأسود الثلاثة للقب قاري.