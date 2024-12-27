حصاد الرياضة لعام 2024.. مانشستر يونايتد يتخلص من تين هاغ

في اليوم التالي لخسارة مانشستر يونايتد أمام مضيفه وست هام يونايتد بهدفين لهدف في الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي المباراة التي أقيمت في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت إدارة نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربها الهولندي إيريك تين هاغ، بعد أكثر من عامين قضاهما مع النادي.

ولم تكن الخسارة من وست هام هي السبب المباشر في إقالة هاغ من تدريب اليونايتد، وإنما للبداية المخيبة للآمال التي بدأ بها الفريق الموسم الحالي، وبعد تسع مباريات بالدوري، لم يفز الفريق سوى في ثلاث منها، بينما خسر في أربع، وتعادل في مباراتين.

الهولندي رود فان نيستلروي أسطورة النادي السابق، هو من حل مكان تين هاغ، ولكن بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع المدرب الجديد، الذي هو المدرب الحالي البرتغالي روبين أموريم، الذي وقع عقدًا مع الشياطين الحمر يمتد حتى يونيو/حزيران 2027.

لكن لسوء حظ اليونايتد لم يكن المدرب الجديد أفضل حالًا من سابقه، إذ إن أموريم الذي بدأ مهمته مع الفريق في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قاد الفريق إلى الآن في سبع مباريات بالدوري لم يفز سوى في مباراتين فقط، بينما خسر في أربع، وتعادل في واحدة.