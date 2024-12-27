حصاد الرياضة لعام 2024.. مايك تايسون ينجو من المواجهة الدامية (فيديو)

كانت مواجهة الملاكمة التاريخية التي جمعت بين أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون (58 عامًا) ومواطنه الممثل السينمائي وصانع المحتوى الشهير جيك بول (27 عامًا)، في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، واحدة من الأحداث الرياضية الكبرى التي شهدها عام 2024.

اكتسبت المواجهة أهميتها من كونها شهدت عودة المرعب مايك تايسون بعد سنوات طويلة من الاعتزال، ليخوض مواجهة محفوفة بالخطر أمام شاب يافع ضخم البناء يصغر تايسون بـ31 عامًا، هو الأمريكي جيك بول.

مخاطرة تايسون هنا ليست في الأذى الذي يمكن أن يلحق به وهو الرجل العجوز، أمام منافس في عنفوان شبابه، إنما كان في احتمال تعرُّض تاريخ تايسون الكبير والحافل بالانتصارات المدوية للخدش أو ربما المحو، إذا تعرَّض للخسارة، وكانت هذه الخسارة مهينة أو مخجلة، مثل السقوط بالضربة القاضية كما كان يفعل هو مع خصومه، أو أن يسيل الدم من وجهه.

وبالفعل هُزم تايسون، وفاز بها جيك، إلا أن الأقدار كانت رحيمة بتايسون، فقد كانت الهزيمة بشرف، لم يفقد فيها تايسون هيبته، أو يعرّض فيها تاريخه للخدش، فقد خسر واقفًا على قدميه، دون أن يسيل الدم منه.