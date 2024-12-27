حصاد الرياضة 2024.. ريال مدريد يُفسد حفل “بالون دور”

في حفل الكرة الذهبية (بالون دور) الذي أقامته مجلة “فرانس فوتبول” بباريس في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الحفل الذي حصل فيه النجم الإسباني رودري المحترف بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على الكرة الذهبية، تسبب لاعبو ريال مدريد الإسباني في إفساد بعض فقرات الحفل، برفضهم المشاركة في مراسم توزيع الجوائز، رغم تخصيص إحدى الفقرات لتكريمهم، لكون ناديهم الفائز بدوري أبطال أوروبا لعام 2024.

ولم تكن مقاطعة ريال مدريد اعتراضًا على فوز رودري بالكرة الذهبية، بقدر ما كانت تعاطفًا مع نجمَي الفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، باعتقاد أن أحدهما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.