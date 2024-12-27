صلاح اختتم الثلاثية.. ليفربول يحلق بالقمة بعيدا بالفوز على ليستر (فيديو)

واصل ليفربول التحليق بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بعيدا، وذلك بعد فوزه مساء الخميس على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أولد ترافورد، بالأسبوع الثامن عشر للبطولة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي أقرب المنافسين، ولليفر مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر مع إيفرتون، الفوز فيها يبعده بالقمة أكثر، كما يصعّب من مهمة المنافسين في الاقتراب منه.

أما ليستر سيتي فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر القريب جدا من القاع.

وعلى عكس المتوقع بدأ ليستر سيتي بالتسجيل، بإحراز هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق المخضرم الغاني جوردان أيو، ولكن وقبل أن ينتهي الشوط الأول، كان الهولندي كودي جاكبو قد نجح في إدراك التعادل لليفربول.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني كان الإنجليزي كورتيس جونز قد أضاف هدف ليفربول الثاني، وهو الهدف الذي احتاج لتدخل حكم “الفار” لحسمه، نظرًا لوجود كورتيس جونز في موقع قريب من التسلل، ثم جاء الدور على النجم المصري محمد صلاح الذي وضع بصمته على الفوز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والثمانين، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بالثلاثة.