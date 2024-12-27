محمد صلاح: ليفربول مختلف هذا الموسم لكن يجب أن نتواضع

أشاد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بالمستوى المتميز لفريقه هذا الموسم، والنجاح في صدارة الدوري بفارق مريح عن أقرب المنافسين.

وقال صلاح عقب فوز فريقه، أمس الخميس، على ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في الأسبوع الثامن عشر للبريميرليغ، إنه لديه شعور مختلف تجاه طريقة اللعب الجديدة والمستوى الجيد الذي يقدمه الفريق هذا الموسم “لكن المهم أن نكون متواضعين”، يقصد اللاعبين والجهاز الفني.

وكان ليفربول قد نجح في قلب تأخره بهدف أمام ليستر سيتي، أمس الخميس، إلى الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليواصل الليفر صدارته للدوري برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، ولا يزال الليفر لديه مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر أمام إيفرتون.

وأصبح ليفربول الآن هو المرشح الأبرز للتتويج باللقب هذا الموسم، مع الخوف من تقلبات الدوري الإنجليزي، وتعرُّضه لما تعرَّض له من قبل وتحديدًا في موسم 2018-2019 عندما كان متصدرًا للقمة بفارق كبير من النقاط عن أقرب المنافسين، بينما نجح مانشستر سيتي بالنهاية في اقتناص اللقب.

وهذا ما أكده محمد صلاح في تصريحاته عقب مباراة الليستر، إذ قال إن الفريق في أحد المواسم كان متقدمًا على منافسيه، لكنه تعرَّض لبعض الإصابات التي أدت إلى تراجع النتائج وخسارة الفريق، لذا فهو يأمل أن يستمر المشوار بدون إصابات، حتى يتمكن الفريق من الفوز باللقب الذي يحلم به صلاح، على حد وصفه.