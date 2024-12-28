أرسنال يرتقي لوصافة البريميرليغ بالفوز على إبسويتش تاون (فيديو)

ارتقى أرسنال إلى المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بعدما حصد ثلاث نقاط غالية، بالتغلب على ضيفه إبسويتش تاون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة، في ختام مباريات الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز الهدف الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الثالثة والعشرين، عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق البلجيكي لياندرو تروسارد، أودعها هافيرتز بسهولة في المرمى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأرسنال إلى 36 نقطة احتل بها المركز الثاني خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 42 نقطة، بينما تراجع تشيلسي إلى المركز الثالث.

أما إبسويتش تاون الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز فقد تجمد رصيده عند 12 نقطة، ليظل كما هو في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).