حصاد الرياضة لعام 2024.. أسطورة التنس رفائيل نادال يتخذ القرار الأهم في تاريخه (فيديو)

في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذ أسطورة التنس العالمي الإسباني رفائيل نادال قراراه الأهم في حياته، باعتزال اللعبة التي عشقها منذ نعومة أظفاره، وحقق من خلالها المجد الذي وصل إليه.

في ذلك اليوم، قال نادال (38 عامًا) إن بطولة كأس ديفيز التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هي آخر البطولات التي يظهر فيها، ونشر في اليوم نفسه مقطعًا مصورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه “أنا هنا كي أخبركم بأنني قررت اعتزال التنس. الحقيقة أنني مررت ببعض السنوات الصعبة وخاصة آخر عامين، ولا أعتقد أنني قادر على اللعب دون قيود”.

ويحمل نادال تاريخًا مشرفًا مع اللعبة البيضاء بتحقيقه 22 لقبًا في بطولات التنس الكبرى (غراند سلام) لفردي الرجال، منها 14 بطولة في فرنسا المفتوحة وأربع في أمريكا المفتوحة، وبطولتان في ويمبلدون، وبطولتان في أستراليا المفتوحة، كما فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بيجين عام 2008، والميدالية الذهبية في زوجي الرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، و36 لقبًا آخر من سلسلة بطولات الماسترز. وبخلاف هذا، فهو لديه 19 لقبًا من فئة 500 نقطة، وسبق له الفوز مع المنتخب الإسباني للتنس بلقب بطولة كأس ديفيز أعوام 2004 و2008 و2009 و2011 و2019.