حصاد الرياضة لعام 2024.. الفيفا أنصف فينيسيوس بعدما خذلته فرانس فوتبول

أنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البرازيلي فينيسوس جونيور نجم ريال مدريد، بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم (The Best) عن عام 2024، وذلك في الحفل الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة في 27 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

واستحق فينيسيوس التتويج بلقب كبير كهذا بعد أن شعر بالغبن لعدم حصوله على الكرة الذهبية (Ballon d’Or) التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وهو اللقب الذي فاز به الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. وقد شعر فينيسيوس بالظلم، لأن إنجازات ريال مدريد كانت أكبر من إنجازات مانشستر سيتي، إذ حصل الريال هذا العام على أهم وأكبر بطولة قارية، هي دوري الأبطال الأوروبي.

وعلى الرغم من هذا الإنجاز الكبير الذي حققه فينيسيوس وهو لا يزال صغيرا (24 عامًا) فإنه بدا متواضعًا إلى أبعد مدى، وعبَّرت كلماته التي أدلى بها بعد التتويج عن هذا التواضع، حين قال “خرجت من الفقر، وكان بعيدًا جدًّا أن أصل إلى هنا. أشكر كل من صوَّت لي، وأود أن أشكر عائلتي ورئيس ريال مدريد ومدربه، وكل من وثق بي منذ كنت طفلًا. أحاول أن أستمر طويلًا في نادي ريال مدريد الأفضل في العالم، كما أشكر نادي طفولتي فلامنغو البرازيلي”.