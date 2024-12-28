حصاد الرياضة لعام 2024.. قطر تحتفظ بكأس آسيا بعد مفارقة عجيبة (فيديو)

حقق منتخب قطر الأول لكرة القدم كأس بطولة آسيا للمرة الثانية على التوالي، بنجاحه في الفوز بلقب البطولة التاسعة عشرة التي أقيمت على أرضه بمشاركة 24 منتخبًا.

نجح العنابي في حسم اللقب بتغلُّبه في النهائي على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز الأهداف الثلاثة (هاتريك) النجم أكرم عفيف، وكانت المفارقة أنها جاءت جميعها من ضربات جزاء، بينما أحرز هدف الأردن الوحيد يزن النعيمات.

وكان المنتخب القطري قد حقق هذا اللقب للمرة الأولى بتاريخه، في البطولة التي أقيمت بالإمارات عام 2019، بفوزه في النهائي على نظيره الياباني، وكانت المفارقة أيضًا أن قطر فازت بالنتيجة نفسها التي فازت بها في البطولة التالية وهي بثلاثة أهداف لهدف.