طرد لاعب من بطولة العالم للشطرنج وتغريمه بسبب ارتداء “الجينز”

تسبب النرويجي ماغنوس كارلسين، بطل العالم للشطرنج السريع، في فضيحة ببطولة العالم للشطرنج المقامة في نيويورك بسبب ارتداء (بنطلون جينز).

وبعد معاقبته من قبل الاتحاد الدولي لانتهاكه قواعد الملابس في البطولة، أعلن النرويجي البالغ من العمر 34 عاما انسحابه على الفور، قائلا: إذا كان هذا ما يريدون فعله فعلى الأرجح سأتوجه إلى مكان حيث يكون الطقس فيه لطيفا بعض الشيء.

وحضر المصنف الأول على العالم في الشطرنج ليوم المباراة، أمس الجمعة، وهو يرتدي “الجينز”، رغم علمه بحظر ارتداء هذه الملابس في البطولة، حيث إن الملابس المسموح تكون بالبدل الرسمية من دون رابطة عنق.

وقد تم تغريم كارلسين 200 دولار، كما تم توجيه إنذار نهائي له لتغيير ملابسه، لكن كارلسين رفض الاستجابة لهذا الطلب، ليتم استبعاده من الجولة التاسعة.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 80 لاعبا في فئة الرجال، و110 لاعبات في فئة السيدات، بمجموع جوائز مالية قدرها 1.5 مليون دولار.