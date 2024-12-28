وفاة الملاكم بول بامبا في ظروف غامضة بعد أسبوع من تحطيمه رقم تايسون

بعد أسبوع واحد من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية في وزن 90.71 كيلوغرامًا، وتحطيمه رقم أسطورة الملاكمة مايك تايسون، توفي الملاكم الأمريكي من أصل بورتوريكي بول بامبا، بطل العالم في الملاكمة، وعُثر على جثته داخل منزله وسط ظروف غامضة.

وقال مدير أعماله إنه توفي بعد 6 أيام من فوزه بلقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن تحت الثقيل.

وأضاف في بيان “ببالغ الحزن نعلن وفاة الابن الحبيب والأخ والصديق، بطل الملاكمة بول بامبا الذي لمس نوره وحبه حياة عدد لا يُحصى من الناس. كان منافسًا قويًّا وواثقًا من نفسه، يحظى بطموح هائل لتحقيق إنجازات عظيمة، ولكن أكثر من أي شيء، كان شخصًا رائعًا ألهم العديد من الناس بحماسه الاستثنائي وعزيمته”.

وحقق بامبا 19 انتصارًا منها 18 بالضربة القاضية مقابل ثلاث هزائم فقط، وفاز بجميع نزالاته (14 نزالًا) هذا العام بالضربة القاضية، وحطم بذلك الرقم القياسي السابق لأسطورة الملاكمة مايك تايسون لأكبر عدد من الانتصارات بالضربة القاضية في عام واحد. وتغلب على المكسيكي روخيليو ميدينا، مطلع الأسبوع الماضي، في نيوجيرسي ليحرز حزام رابطة الملاكمة العالمية الذهبي لوزن تحت الثقيل.