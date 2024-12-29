الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواصل النزيف بالتعادل مع ولفرهامبتون 2 – 2

واصل توتنهام هوتسبير نزيف النقاط، وفشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز، حيث تعادل مع ضيفه ولفرهامتون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في الأسبوع التاسع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ولفرهامتون بهدف مبكر في الدقيقة 7، عن طريق مهاجمه الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان، ورد توتنهام بهدف التعادل في الدقيقة 12 عن طريق الأوروغوياني رودريغو بيتانكور، بعده نجح الويلزي بيرنان جونسون في تعزيز الهدف بإحراز الهدف الثاني لتوتنهام، إلا أن الفريق لم ينجح في الحفاظ على هذا التقدم، حيث تمكن النرويجي يورغن ستراند لارسن في إحراز هدف التعادل لولفرهامتون في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة احتل بها المركز 11، كما ارتفع رصيد ولفرهامتون إلى 16 نقطة عزز بها موقعه بالمركز 17.