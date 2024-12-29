الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستعيد بريقه المفقود بالفوز على ليستر سيتي 2 – 0

استعاد مانشستر سيتي الإنجليزي، بعضا من هيبته المفقودة هذا الموسم، بالفوز على مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب كينغ باور بمدينة ليستر الإنجليزية، في الأسبوع 19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز البرازيلي سافينيو الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف النرويجي إيرلنغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليرتفع بهذه النتيجة رصيد السيتي إلى 31 نقطة، ليتقدم من المركز 7 إلى المركز 5 مؤقتا، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة، وظل في المركز 18 بمؤخرة جدول الترتيب.

خرج السيتي من المباراة محققا أكثر من مكسب، فبخلاف الفوز وحصد ثلاث نقاط والتقدم إلى الأمام في جدول الدوري، فإنه قطع بهذا الفوز فترة صيام طويلة استمرت قرابة 3 أسابيع لعب فيها الفريق خمس مباريات، لم يذق فيها طعم الفوز، حيث خسر في ثلاث، وتعادل في اثنتين.

كما أن الفوز جاء ليعيد إليه ثقته في نفسه، وثقة جماهيره فيه، التي اهتزت كثيرا هذا الموسم في ظل النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في المسابقات المختلفة، ثم كان المكسب الكبير والمهم هو استعادة نجمه الكبير هالاند لذاكرة التهديف، التي ظل فاقدها 3 مباريات متصلة، وهو أمر لم يعتده هالاند ولا محبوه، وقد رفع هذا الهدف رصيد هالاند من الأهداف في المسابقة إلى 15 هدفا، ليضيق بذلك الفارق مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إلى هدف واحد فقط، حيث يتصدر صلاح القائمة برصيد 16 هدفا.