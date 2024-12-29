حصاد الرياضة لعام 2024.. منتخب الأفيال يحقق مفاجأة بجدارة (فيديو)

تُوج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بالنهائي على نظيره النيجيري بهدفين لهدف، في البطولة التي أقيمت بكوت ديفوار من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط.

كان فوز منتخب الأفيال بهذا اللقب مفاجأة للغالبية العظمى من الخبراء والمتابعين، نظرًا لنتائجه المتواضعة التي حققها خلال الدور الأول (دور المجموعات) في المباريات الثلاث التي خاضها، حيث خسر في مباراتين، إحداهما أمام نيجيريا بهدف دون رد، والأخرى أمام غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة، بينما فاز في مباراة وحيدة على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، وتأهل إلى دور الـ16 بصعوبة بالغة، ضمن “أفضل ثوالث” بالمجموعات.

توقع كثيرون خروج منتخب الأفيال من دور الـ16 بعد أن قادته الأقدار إلى مواجهة المنتخب السنغالي حامل اللقب والمرشح الأول للفوز بالبطولة، إلا أن الأفيال واصلوا مفاجآتهم الكبيرة، ونجحوا في إقصاء المنتخب السنغالي بالفوز عليه بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وعندما وصل الإيفواريون إلى المباراة النهائية ومواجهة المنتخب النيجيري فيها، كانت الترشيحات تصب في صالح فوز نيجيريا وليس كوت ديفوار، لأن الفريقين سبق أن التقيا في الدور الأول، وكان الفائز هو المنتخب النيجيري وليس كوت ديفوار، إلا أن الأفيال واصلوا سلسلة مفاجآتهم، ونجحوا في تحقيق الفوز على نيجيريا واقتناص اللقب.