صلاح يزيد حصيلته التهديفية.. ليفربول يواصل الزحف نحو الفوز بالبريميرليغ

بفوز جديد، وبخماسية نظيفة، واصل ليفربول عروضه القوية وانتصاراته المدوية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، إذ تغلب اليوم الأحد على مضيفه وست هام يونايتد بـ5 أهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لندن الأوليمبي، في الأسبوع الـ19 للمسابقة.

افتتح خماسية الريدز الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 30، وتبعه الهولندي كودي جاكبو بهدف ثان في الدقيقة 40، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الثالث في الدقيقة 44، ثم أضاف الإنجليزي ألكسندر أرنولد الهدف الرابع في الدقيقة 54، واختتم الخماسية البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة عزز ليفربول موقعه بصدارة البريميرليغ، حيث ارتفع رصيده من النقاط إلى 45 نقطة، في حين تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة، أبقت عليه بالمركز 13.

كما عزز الجناح المصري محمد صلاح رصيده التهديفي، الذي ارتفعت حصيلته إلى 18 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في حين بقيت لصلاح مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر، وهي المباراة التي تجمع بين ليفربول وإيفرتون.