ناصر الخليفي يرد على أنباء تعاقد محمد صلاح مع باريس سان جيرمان

وضع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، حدّا للشائعات بشأن التفكير في ضم محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي.

وعبر قناة سكاي سبورتس الألمانية، قال الخليفي “ما تردد بشأن اهتمامنا بضم صلاح شائعات ليست صحيحة”، مضيفا “إنه لاعب رائع ولكن لم نفكر إطلاقا في التعاقد معه”.

وتابع “نعلم أن أندية عديدة ترغب في ضم صلاح، ولكن تفكيرنا في ضمه شائعة ليست صحيحة”.

وأثار صلاح (32 عاما) ضجة بتصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية، بتلميحه أكثر من مرة إلى أنه بصدد الرحيل عن ناديه الإنجليزي مع انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري صيف العام المقبل.

وقال صلاح عقب الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي أوائل الأسبوع الماضي “أنا محبط للغاية، لأننا على مشارف شهر ديسمبر (كانون الأول) ولم يقدّم أحد من إدارة ليفربول عرضا لتجديد تعاقدي، أريد البقاء ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجمهور، وهذا الموسم ربما يكون الأخير لي”.

وأمس الاثنين، بدأت وسائل الإعلام الفرنسية في تداول أنباء عن أن صلاح بدأ محادثات مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال مجاني في الصيف بانتهاء عقده.

وزعمت التقارير أن اللاعب منفتح على هذه الخطوة، وأن هناك فرصة جيدة للعب في حديقة الأمراء الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن باريس سان جيرمان حريص على التعاقد مع جناح هجومي آخر، وأنه فكّر في التحرك لضم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا والإنجليزي جادون سانشو والإسباني نيكو ويليامز في الصيف.

لكن الخليفي كشف أيضا أن النادي قد ينظر الخيارات في يناير إذا اعتقد أن هناك صفقات متاحة، قائلا “إذا كانت هناك فرصة فسنقوم باستكشافها بالطبع”.

في سياق آخر، تحدَّث رئيس النادي الباريسي عن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الذي يعاني كثيرا هذا الموسم، وبات مهددا بالخروج مبكرا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال الخليفي “إنريكي أفضل مدرب في العالم، إنه يبني مشروعا للمستقبل، ولدينا معه خطة طويلة الأجل من أجل بناء فريقنا. النتائج تبقى مهمة بالطبع، لكن تركيزنا الأكبر ينصب على مشروعنا”.

وجمع الفريق الباريسي 4 نقاط بعد مرور 5 جولات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يحتل حاليا المركز 26 من أصل 36 فريقا، وهو ما يعني خروجه مبكرا إذا لم يحقق الفوز في مبارياته الثلاث القادمة أمام سالزبورغ النمساوي ومانشستر سيتي الإنجليزي وشتوتغارت الألماني.