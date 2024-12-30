أحداث رياضية.. رحيل رياضي شهير دهسه القطار والشرطة تعرفت عليه من بصمة أصبعه

في 4 من أغسطس/آب 2024، لقي لاعب الكريكيت الإنجليزي السابق غراهام ثورب مصرعه عن عمر يناهز 55 عاما، بعد أن صدمه قطار في محطة للسكك الحديدية بمقاطعة سري جنوبي العاصمة البريطانية لندن.

كان الحادث مأساويا بمعنى الكلمة، إذ تسببت عملية الدهس التي تعرَّض لها ثورب في محو معالم وجهه وجسده تماما، لدرجة أنه لم يتم التعرف على هويته إلا من خلال بصمة أصابع يده، وهذا ما أكده الطبيب الشرعي سيمون ويكينز أثناء التحقيقات، الذي قال إن غراهام ثورب توفي متأثرا بـ”إصابات بليغة” بعد أن دهسه القطار، وأضاف أن ضباط شرطة النقل البريطانية تعرّفوا إليه من خلال بصمات أصابعه في اليوم التالي لوفاته.

ولم يُعرف ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن حادث عادي تعرَّض له ثورب نتيجة خطأ ما، أم كان نتيجة عملية انتحار أقدم عليها، خاصة أن أرملته أماندا أدلت بتصريحات صحفية عقب الحادث، أشارت فيها إلى أن زوجها كان يعاني الاكتئاب، وأنه سبق له الإقدام على محاولة انتحار قبل عامين من ذلك الحادث.