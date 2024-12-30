أحداث رياضية 2024.. العالم يودع قيصر ألمانيا

في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، ودعت الكرة العالمية أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكنباور، الشهير بلقب “القيصر”، ذلك النجم الذي رحل بعد صراع مع المرض استمر شهورا عن عمر يناهز 78 عاما.

القيصر بيكنباور هو أشهر من أنجبت ملاعب الكرة الألمانية، وهو أفضل من شغل مركز قلب الدفاع على مر العصور.

وُلد في 11 من سبتمبر/أيلول 1945 بمدينة ميونخ الألمانية، وبفضل موهبته الكروية التي ظهرت مبكرا، استطاع أن يكون واحدا من أهم نجوم فريق بايرن ميونخ، وقد كان أول ظهور له مع الفريق الأول وعمره 18 عاما فقط.

وعبر مسيرة طويلة مع النادي البافاري، حقق بيكنباور العديد من الألقاب المحلية والدولية، بما في ذلك 4 ألقاب للدوري الألماني و4 ألقاب لكأس ألمانيا. كما رفع كأس أوروبا 3 مرات، وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس الإنتركونتيننتال.

شق بيكنباور طريقه لاعبا دوليا عبر الفئات السنية المختلفة لمنتخبات ألمانيا، ثم ظهر للمرة الأولى على المستوى الدولي تحت قيادة هيلموت شون وكان عمره 20 عاما فقط. وشارك في بطولة كأس العالم 1966 التي وصل فيها المنتخب الألماني إلى النهائي ضد إنجلترا، لكن فريقه خسر بنتيجة 2-4. وفي عام 1974، توج القيصر مسيرته الدولية بالفوز بكأس العالم على أرضه.