أحداث رياضية 2024.. وفاة البطل الأمريكي المتهم بقتل زوجته وعشيقها

بعد حياة حافلة بالأحداث المثيرة، رحل النجم الأمريكي الشهير أوجيه سيمبسون، لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير، وممثل هوليوود المعروف.

رحل النجم الأمريكي في العاشر من إبريل/نيسان 2024 عن عمر يناهز 76 عاما، وكان سبب الوفاة طبقا لما أعلنه الأطباء هو الإصابة بسرطان البروستاتا.

كان أوجيه سيمبسون لاعبا بارزا في كرة القدم الأمريكية، وقت أن كان عضوا بفريق جامعة كاليفورنيا الجنوبية، الذي فاز معه بكأس هيسمان كأفضل لاعب جامعي في عام 1968، كما لعب لاحقا لنادي بفالو بيلز (من 1969 إلى 1977) وسان فرانسيسكو 49 (من 1978 إلى 1979).

وكانت حياته الخاصة مليئة بالأحداث المثيرة والساخنة، ففي عام 1994 طاردته الشرطة الأمريكية بالسيارات في مشهد نقله التلفزيون على الهواء، حيث كان متهما بقتل زوجته وعشيقها، إلا أنه بعد أقل من عام من المحاكمات، صدر الحكم ببراءته.

وبلغت الإثارة في حياة أوجيه سيمبسون مداها عام 2007، عندما حُكم عليه بالسجن 9 سنوات حدّا أدنى و33 سنة حدّا أقصى، بسبب اقتحامه هو وعدد من مساعديه فندقا في لاس فيغاس بالأسلحة، لاستعادة متجرين يعرضان تذكارات رياضية، قال سيمبسون إنه يملكهما، وظل سيمبسون في السجن 10 سنوات، إلى أن صدّقت لجنة قضائية بالإفراج المبكر المشروط عنه في يوليو/تموز 2017.