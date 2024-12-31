تشيلسي يواصل النزيف بخسارة مفاجئة أمام إبسويتش تاون 2-0 (فيديو)

واصل تشيلسي نتائجه المخيبة، إذ تلقى يوم الاثنين الهزيمة الثانية على التوالي، بالخسارة أمام مضيفه إبسويتش بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بروتمان رود بمدينة إبسويتش الإنجليزية، في الأسبوع الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز الهدف الأول الإنجليزي ليام ديلاب من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وأضاف الثاني الجامايكي أوماري هوتشينسون في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد تشيلسي عند 35 نقطة، ليظل في موقعه بالمركز الرابع، بينما ارتفع رصيد إبسويتش إلى 15 نقطة، تقدَّم بها مركزا واحدا من 19 إلى 18، ولا يزال في منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.