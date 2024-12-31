نيوكاسل يعمّق جراح مانشستر يونايتد ويهزمه 2-0 (فيديو)

قفز نيوكاسل يونايتد من المركز السابع إلى الخامس، بفوزه الثمين الذي حققه، الاثنين، على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد في الأسبوع الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدَّم السويدي أليكسندر إيساك بهدف مبكر في الدقيقة 4، وأعقبه البرازيلي جولينتون بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 19.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 32 نقطة، وتقدَّم إلى المركز الخامس، مكان مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز السادس. أما مانشستر يونايتد فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة، وظل كما هو في المركز الـ14.

وهذا الفوز الذي حققه نيوكاسل هو الرابع له على التوالي في سلسلة انتصارات متوالية، بدأت بالفوز على ليستر سيتي في الأسبوع الـ16، ثم إبسويتش تاون، ثم أستون فيلا.

أما مانشستر يونايتد فقد واصل السقوط، بتلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي، حيث سبق له الخسارة في الجولتين السابقتين أمام بورنموث ثم ولفرهامتون، وهو وضع ينذر بالخطر الشديد على مستقبل اليونايتد هذا الموسم.