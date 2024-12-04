احتفاء بلاعب مصري رفض ارتداء شارة “المثليين” في الدوري الإنجليزي

رفض اللاعب المصري الأصل، سام مرسي، ارتداء شارة دعم “المثليين” خلال مباراة فريقه “إيبسويتش تاون” ضد فريق “نوتينغهام فورست” ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ولقي هذا الموقف تفاعلًا واسعًا، وخاصة أنه يتعارض مع قرار الاتحاد الإنجليزي الذي طلب من جميع اللاعبين في كل الأندية ارتداء هذه الشارة في كل المباريات التي تقام من 29 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 5 ديسمبر/كانون الأول.

موقف الاتحاد الإنجليزي

وذكرت مواقع رياضية بريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أكد أن رفض سام مرسي لارتداء شارة دعم المثليين ليس ضد قواعد البريميرليغ، ولا توجد أي عقوبة في مثل هذه الحالات.

وأضافت أن سام مرسي ليس خارجًا عن المألوف، ولا يوجد أي اتهام أو خطر ضده.

موقف نادي إيبسويتش تاون

وقال المتحدث باسم نادي إيبسويتش تاون “رفض سام مرسي ارتداء شارة دعم المثلية، يرجع لأسباب دينية تخصه، ونحن نحترم ذلك، وملتزمون بأن يكون النادي شاملًا ويرحب بالجميع، ولكننا ندعم بفخر حملة دعم المثلية”.

وأضاف “كما قلت نحترم قرار قائدنا سام مرسي، وسنستمر في تنمية بيئة تقدر وتحترم الجميع سواء على أرض الملعب أو خارجه”.