الهلال السعودي يهزم الغرافة بثلاثية ويسترد الصدارة في دوري أبطال آسيا (فيديو)

فاز الهلال السعودي على الغرافة القطري بنتيجة (3-0) ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

تقدَّم الهلال بهدف ماركوس ليوناردو في الدقيقة 18، وأضاف الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش هدفين في الشوط الثاني بالدقيقتين 82 و85 في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.

وحقق الهلال فوزه الخامس في دوري الأبطال هذا الموسم ورفع رصيده إلى 16 نقطة، ليسترد صدارة مجموعة منطقة الغرب متفوقًا بفارق الأهداف عن أهلي جدة.

أما الغرافة القطري فقد تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر، بعدما تكبد خسارته الرابعة.