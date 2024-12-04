برشلونة يتجاوز كبوته ويدك شباك مايوركا بخماسية في الدوري الإسباني (فيديو)

تجاوز برشلونة كبوته محققا فوزا عريضا خارج أرضه أمام ريال مايوركا بنتيجة (5-1) في مباراة بالجولة 19 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

تقدَّم برشلونة بهدف مبكر سجله فيران توريس في الدقيقة 12، ونجح أصحاب الأرض في الرد بهدف فيدات موريكي في الدقيقة 43.

وأضاع ثلاثي برشلونة فيران توريس ورافينيا ولامين يامال أكثر من محاولة أمام مرمى مايوركا الذي وقع لاعبوه كثيرا في مصيدة التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني تفوَّق برشلونة بشكل كاسح على منافسه، ودك مرماه بـ4 أهداف، أولها من ركلة جزاء بعد عرقلة لامين يامال، سددها رافينيا بنجاح في الدقيقة 56.

وبعدها مرَّر يامال كرة بينية إلى رافينيا ليضعها بقدمه مباشرة في الشباك، مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

وأضاف دي يونج الهدف الرابع في الدقيقة 79 بعد كرة مرتدة من مدافعي مايوركا.

ومرَّر الهولندي دي يونج كرة إلى باو فيكتور ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 84.

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز كبوة خسارتين أمام ريال سوسيداد ولاس بالماس وتعادل مع سيلتا فيجو، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويبتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط مؤقتا عن ملاحقه ريال مدريد حامل اللقب.

ويستعد برشلونة لاختبارين صعبين في الأسبوع المقبل، حيث يلتقي مع ريال بيتيس في بطولة الدوري، ثم يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

أما مايوركا فقد تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السادس، بعدما خسر مباراته السادسة هذا الموسم.