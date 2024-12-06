كأس العالم للأندية.. تعرف على مواجهات الأندية العربية المشاركة

أسفرت “قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025” عن مجموعات متفاوتة القوة للأندية العربية المشاركة في البطولة، التي تجرى في الفترة من 15 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز 2025.

ويمثل الكرة العربية في البطولة كل من الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا 12 مرة، والهلال السعودي، بطل آسيا 4 مرات، والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والعين الإماراتي.

وسيلعب الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أما الهلال فسيلعب المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة أمام ريال مدريد الإسباني، بينما وضعت القرعة العين والوداد في المجموعة السابعة مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وحل الترجي مع تشيلسي الإنجليزي في المجموعة الرابعة.

قرعة كأس العالم للأندية FIFA™ #FIFACWC 🏆 النادي @AlAhly في مجموعة إنتر ميامي بتواجد ميسي والهلال @Alhilal_FC في مجموعة بطل أوروبا ريال مدريد… النتائج الكاملة: pic.twitter.com/QYTIxW7yfO — FIFA – عربي (@fifacom_ar) December 5, 2024

وفيما يلي المجموعات الثمانية:

المجموعة الأولى

بالميراس (البرازيل) – بورتو (البرتغال) – الأهلي (مصر) – إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان (فرنسا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – بوتافوغو (البرازيل) – سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)

المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ (ألمانيا) – أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) – بوكا جونيورز (الأرجنتين) – بنفيكا (البرتغال)

المجموعة الرابعة

فلامينغو (البرازيل) – الترجي التونسي (تونس) – تشيلسي (إنجلترا) – كلوب ليون (المكسيك)

المجموعة الخامسة

ريفر بليت (الأرجنتين) – أوراوا رد دايموندز (اليابان) – مونتيري (المكسيك) – إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة السادسة

فلومينينسي (البرازيل) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أولسان (كوريا الجنوبية) – ميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي (إنجلترا) – الوداد (المغرب) – العين (الإمارات) – يوفنتوس (إيطاليا)

المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) – الهلال (السعودية) – باتشوكا (المكسيك) – سالزبورغ (النمسا)

ويتأهل أول ناديين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر في البطولة، التي تشهد إقامة 63 مباراة.

وستكون هذه هي النسخة الأولى للبطولة بشكلها الجديد، الذي يضم 32 فريقا بدلا من النظام السابق، الذي كان يضم 7 فرق فقط.

وجنبت القرعة وقوع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء أندية أوروبا التي تشارك بـ12 فريقا، كما كان هناك استثناء آخر بوضع نادي إنتر ميامي في الوعاء الرابع للمجموعة الأولى مباشرة، حيث يخوض المباراة الافتتاحية على ملعب (هارد روك)، بينما تم وضع الفريق الأمريكي الآخر سياتل ساوندرز في الوعاء الرابع للمجموعة الثانية مباشرة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إقامة مونديال الأندية بنظامها الجديد كل 4 سنوات خلال فصل الصيف، بدلا من إجرائها كل عام، ويشارك في البطولة أبطال القارات الست خلال السنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى أفضل الأندية في التصنيف التابع لكل اتحاد قاري بناء على نتائجها خلال نفس الفترة.

وبدأ حفل القرعة بكلمة من جياني إنفانتينو رئيس (الفيفا) الذي أبدى سعادته باقتراب النسخة الأولى من البطولة بنظامها الموسع.

وأكد إنفانتينو أن البطولة بنظامها الجديد تمثل حقبة جديدة لكرة القدم للأندية، مشيرا إلى أنها تجمع أندية من كل أنحاء العالم وستحدد بالفعل النادي الأفضل.

وبعدها جرى عرض كلمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي تتولى إدارته السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأبدى ترامب سعادته باستضافة فعاليات البطولة اعتبارا من سحب القرعة، التي شاركت فيها ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر وابنهما ثيو.