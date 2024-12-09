تشلسي يعاقب توتنهام برباعية ويتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي (فيديو)

قدم تشلسي أوراق اعتماده رسميا منافسًا على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم تشلسي الديربي اللندني مع مضيفه توتنهام هوتسبير لمصلحته، بعدما قلب تأخره (0-2) إلى انتصار مثير (4-3)، في الجولة الـ15 للمسابقة.

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وافتتح دومينيك سولانكي التسجيل لتوتنهام مبكرا في الدقيقة الخامسة، وأضاف زميله السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وقلص جادون سانشو الفارق بتسجيله الهدف الأول لتشلسي في الدقيقة 17، وأحرز زميله كول بالمر هدف التعادل للفريق الأزرق في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الهدف الثالث لتشلسي في الدقيقة 73 ليعود بالمر لهز الشباك من جديد محرزا الهدف الرابع للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني أحرز الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف الثالث لتوتنهام.

وارتفع رصيد تشلسي، الذي يحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2016 / 2017 إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف ليفربول (المتصدر) الذي تأجّل لقاؤه مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون في ذات المرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية، أمس السبت.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 6 انتصارات وتعادلين، عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.