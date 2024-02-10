بسبب أزمة ميسي.. الصين تلغي ودية الأرجنتين أمام ساحل العاج

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، السبت، إلغاء مباراة الأرجنتين الودية أمام ساحل العاج التي كان مقررًا إقامتها في بيجين في مارس/آذار، عقب رد فعل قوي على عدم مشاركة ليونيل ميسي في مباراة في هونغ كونغ.

وجاء إعلان الاتحاد بعد يوم واحد من إلغاء السلطات الرياضية في هانغتشو الصينية مباراة ودية بين الأرجنتين ونيجيريا، بعد أن تسبب فشل ميسي في اللعب مع إنتر ميامي في هونغ كونغ، يوم الأحد الماضي، في غضب كبير بين المشجعين.

وقال الاتحاد الصيني في بيان لوسائل الإعلام المحلية “بيجين لا تخطط في الوقت الحالي لتنظيم المباراة التي كان من المقرر أن يشارك فيها ليونيل ميسي”.

وظهر ميسي، الذي لم يلعب في المباراة الودية في هونغ كونغ بسبب تعرّضه لإصابة، بديلًا في الشوط الثاني يوم الأربعاء الماضي في مباراة إنتر ميامي الودية ضد فيسل كوبي في طوكيو.

وأعلنت وكالة تاتلر آسيا -منظمة مباراة هونغ كونغ الودية- استرداد 50% من قيمة التذاكر، التي تصل تكلفة التذكرة الواحدة منها نحو خمسة آلاف دولار هونغ كونغ (639 دولارًا أمريكيًّا) بعد انتقادات من حكومة هونغ كونغ.