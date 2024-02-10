ثلاثية أكرم عفيف في مرمى الأردن تقود قطر للفوز بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي (فيديو)
احتفظت قطر بلقب كأس آسيا لكرة القدم بفوزها 3-1 على الأردن، بفضل ثلاث ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة، في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل مساء اليوم السبت.
وتُوجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019 التي أقيمت في الإمارات عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية.
ووضع عفيف منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء إثر سقوطه داخل منطقة جزاء الأردن بعد عرقلة من عبد الله نصيب، لكن الأردن ظهر بوجه مغاير بعد الاستراحة ليدرك يزن النعيمات التعادل في الدقيقة 67 بهدف رائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
يزن النعيمات يشعل المدرجات الأردنية ويحرز هدف التعادل بمهارة فائقة#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر | #نهائي_كأس_آسيا#ASIANCUP2023 | #AsianCupFinal pic.twitter.com/bhdS6LcB8K
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
وبعدها بست دقائق فقط، أعاد عفيف منتخب قطر الملقب “العنابي” إلى المقدمة عبر ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة المدافع الأردني محمود المرضي للبديل إسماعيل محمد داخل المنطقة.
أكرم عفيف يمنح التقدم لقطر مجدداً من علامة الجزاء#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر | #نهائي_كأس_آسيا#ASIANCUP2023 | #AsianCupFinal pic.twitter.com/fgrACEMn4W
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
وسقط عفيف داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر عرقلة من الحارس يزيد أبو ليلى، ليكمل الثلاثية ويسجل الهدف الثالث له ولقطر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
أكرم عفيف يبصم على هاتريك ⚽️⚽️⚽️#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر | #نهائي_كأس_آسيا#ASIANCUP2023 | #AsianCupFinal pic.twitter.com/XnDcQHjv2f
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024