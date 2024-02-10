ثلاثية أكرم عفيف في مرمى الأردن تقود قطر للفوز بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي (فيديو)

احتفظت قطر بلقب كأس آسيا لكرة القدم بفوزها 3-1 على الأردن، بفضل ثلاث ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة، في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل مساء اليوم السبت.

وتُوجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019 التي أقيمت في الإمارات عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية.

ووضع عفيف منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء إثر سقوطه داخل منطقة جزاء الأردن بعد عرقلة من عبد الله نصيب، لكن الأردن ظهر بوجه مغاير بعد الاستراحة ليدرك يزن النعيمات التعادل في الدقيقة 67 بهدف رائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بست دقائق فقط، أعاد عفيف منتخب قطر الملقب “العنابي” إلى المقدمة عبر ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة المدافع الأردني محمود المرضي للبديل إسماعيل محمد داخل المنطقة.

وسقط عفيف داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر عرقلة من الحارس يزيد أبو ليلى، ليكمل الثلاثية ويسجل الهدف الثالث له ولقطر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.