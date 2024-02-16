دعوى بنزيما ضد وزير داخلية فرنسا.. ماذا قررت المحكمة؟

أسقطت محكمة فرنسية، الخميس، شكوى النجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي ضد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتهمة التشهير.

وانتقد دارمانان، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، بنزيما بعدما نشر المهاجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على منصة إكس في منتصف أكتوبر/تشرين الأول رسالة داعمة لأهالي غزة، ضحايا “القصف الظالم” الذي نفذته إسرائيل.

وقال بنزيما “كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثنِ النساء ولا الأطفال”.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وزعم وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيما “سيئة السمعة” بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عن بنزيما رأى مهاجم الاتحاد إن هذه التصريحات “تقوّض” شرفه وسمعته.

ويشدد بنزيما أنه “لم يكن لدي أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا علم له بأي شخص يدعي أنه عضو فيها”، مضيفًا “أدرك الى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرًا الى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 أكتوبر تستحق شيئًا مختلفًا تمامًا عن هذا النوع من التصريحات”.

وقال المدّعي العام ريمي هيتز إن محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم، لم تجد أي أساس لأي هجوم على شرفه (بنزيما) أو سمعته.