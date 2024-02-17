تعرّف إلى الفرق الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين عام 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تصدُّر نادي برشلونة الإسباني قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين عام 2023.

جاء ذلك في تقرير نشره “يويفا”، الجمعة، عن قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين عام 2023.

ووفق التقرير، تصدَّر نادي برشلونة الإسباني القائمة، بعد وصول حجم إنفاقه على رواتب لاعبيه إلى 688 مليون دولار، مسجلا زيادة بنسبة 39% مقارنة بعام 2022.

وحلَّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثانية بعد إنفاقه 664 مليون دولار، متراجعا بنسبة 15% مقارنة بحجم إنفاقه على رواتب اللاعبين في 2022، وذلك بعد مغادرة كل من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا للفريق.

وجاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث بعد إنفاقه 597 مليون دولار على رواتب اللاعبين بزيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2022، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في 2023.

وفي المركز الرابع، جاء ريال مدريد الإسباني بـ488 مليون دولار، مسجلا تراجعا بنسبة 13% مقارنة بعام 2022.

وحلَّ نادي ليفربول الإنجليزي في المرتبة الخامسة، بعد إنفاقه 462 مليون دولار، متراجعا بنسبة 1% مقارنة بعام 2022.