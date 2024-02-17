في أول مشاركة بعد الإصابة.. صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برنتفورد (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا وصنع آخر في مشاركته الأولى بعد تعافيه من الإصابة، ليقود فريقه الإنجليزي ليفربول للفوز 4-1 على مضيفه برنتفورد في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وشارك صلاح، الذي غاب عن المباريات السابقة منذ إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، بديلًا في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد إصابة ديوغو جوتا.

وافتتح داروين نونيز التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة سريعة، إذ تلقى تمريرة بضربة رأس من جوتا ليسدد كرة ساقطة من وضع انفراد سكنت الشباك.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، مرر صلاح الكرة بشكل رائع لزميله أليكسيس ماك أليستر، الذي ضاعف النتيجة لصالح ليفربول.

⚽️🔥 تمريرة متقنة من المصري محمد صلاح يترجمها ماك أليستير بهدف ثانٍ في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #برينتفورد_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/WyJkwyASm7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وسجل صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 68 بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء وراوغ المدافع وأطلق تسديدة سكنت الزاوية البعيدة للمرمى.

وهذا هو الهدف الـ19 لصلاح مع ليفربول في كل مسابقات الموسم الحالي، ليؤكد صدارته لترتيب هدافي الفريق. وهو أيضًا الهدف رقم 15 لصلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني خلف إيرلنغ هالاند في صدارة هدافي البطولة.

⚽️🔥 العودة الأولى لمحمد صلاح بعد الإصابة .. تمريرة حاسمة وهدف في غاية الروعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #برينتفورد_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/rDUadsG30h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وفي الدقيقة 75، سجل إيفان توني هدف برنتفورد الوحيد بعدما ارتدت الكرة من حارس ليفربول.

وأكمل كودي جاكبو رباعية ليفربول بعدما تلقى تمريرة من لويس دياز ليسدد في الشباك من وضع انفراد.

بهذا الفوز عزز ليفربول صدارة ترتيب البطولة برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 23 مباراة وسيواجه تشيلسي في وقت لاحق السبت، وعن أرسنال الذي سيواجه بيرنلي.