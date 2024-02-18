برشلونة ينتزع فوزا مثيرا في الوقت القاتل أمام سيلتا فيغو (فيديو)

انتزع فريق برشلونة فوزا مثيرا في الوقت القاتل أمام مضيفه سيلتا فيغو بهدفين لهدف، مساء السبت، على ملعب “بالايدوس”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني “لا ليغا”.

واستعاد الفريق الكتالوني، حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، بهذا الفوز توازنه مجددا بعد سقوطه في فخ التعادل بملعبه في الجولة السابقة أمام غرناطة بثلاثة أهداف لمثلهم.

وسجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للبرسا في الدقيقة 45، وأدرك إياغو أسباس هدف التعادل في الدقيقة 47، قبل أن يعود ليفانوفسكي مجددا ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 7+90.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب أندية المسابقة، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي نفس الجولة، سحق أتلتيكو مدريد ضيفه لاس بالماس بخماسية نظيفة، سجلها ماركوس لورينتي والأرجنتيني أنخيل كوريا (هدفان) والهولندي ممفيس ديباي.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 51 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وتغلب أوساسونا على ضيفه قادش بهدفين دون رد، فيما تعادل فالنسيا مع إشبيلية بدون أهداف.