احتفاء واسع بالتأهل التاريخي لمنتخب الأردن في كأس آسيا (فيديو)

حقق المنتخب الأردني إنجازًا تاريخيًا، اليوم الجمعة، عقب فوزه على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا المقامة في قطر للمرة الأولى في تاريخه.

بهذا الفوز ضرب “النشامى” موعدًا الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي النسخة الثامنة عشرة للبطولة، على ملعب “أحمد بن علي”، مع الفائز من مباراة منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، المقررة مساء الجمعة.

ولم يسبق للمنتخب الأردني أن بلغ الدور النصف النهائي في مشاركاته السابقة جميعها، حيث كانت أفضل نتيجة له بلوغه ربع النهائي في نسختي الصين 2004، وقطر 2011.

🟣🎥 تقرير خاص | المنتخب الأردني يبلغ نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على المنتخب الطاجيكي 1 – 0

🎙️ تقرير | عمر عايس pic.twitter.com/XwZiaRU1W9 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 2, 2024

وشاهد المباراة من المدرجات، ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله وزوجته الأميرة رجوة، قبل أن ينزل ولي العهد ليحتفل مع اللاعبين في أرض الميدان.

وحضر المباراة في ملعب “أحمد بن علي” 35 ألف متفرج، في بطولة تشهد رقمًا قياسيًا في عدد الحضور الجماهيري، حيث كسرت بطولة كأس آسيا في قطر الرقم القياسي الجماهيري بحضور 967 ألفًا و314 متفرجًا، في نهاية مباريات المرحلة الأولى، وهو رقم حافظت عليه الصين أكثر من 20 عامًا، وذلك عندما استضافت البطولة عام 2004 مسجلة حضورًا جماهيريًّا يقدر بنحو 651 ألف متفرج.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاءً واسعًا بالتأهل التاريخي للنشامى.

الحمدلله .. الحمدلله .. الحمدلله النشامى ما منهم سلامة .. النشامى يرفعون الرأس .. النشامى رجال .. النشامى أفرحونا .. أسعدونا فخورون جداً بكم 🇯🇴❤️ pic.twitter.com/eChrEP9Kgb — محمد عواد (@mohammedawaad) February 2, 2024