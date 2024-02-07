قطر تفوز على إيران وتضرب موعدا مع الأردن في نهائي كأس آسيا (فيديو)
انتصر المنتخب القطري، اليوم الأربعاء، على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في مباراة قبل النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفًا وصنع هدفًا، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.
ملخص مباراة إيران وقطر (2-3) | منتخب قطر يبلغ نهائي كأس آسيا 2023#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #ايران | #قطر#asiancup2023 pic.twitter.com/LR6w9DHBbA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في استاد لوسيل يوم السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء.
مباراة للتاريخ!!! سيناريو مجنون في الدقائق الأخيرة من الملحمة الكروية بين المنتخبين الإيراني والقطري 🤯 🇮🇷🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/9D0aLYM2Bm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
وجاء الشوط الأول مثيرًا ومتوازنًا بشكل كبير بين الفريقين، نجحت إيران في التقدم مبكرًا، لكن صاحب الأرض فرض حضوره بقوة ورد بهدفين، كما نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.
📹فرحة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفوز العنابي على إيران والتأهل لنهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي
#قطر_ايران #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كأس_اسيا #استاد_الثمامة pic.twitter.com/zl7duNox2R
— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) February 7, 2024
وتعادلت إيران مبكرًا في الشوط الثاني بركلة جزاء، لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير، لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في مناسبات عدة.
ورغم التفوق الإيراني هجوميًا خلال الدقائق الأخيرة، نجح المعز علي في تسجيل هدف فوز قطر ليقود بلاده إلى النهائي.
لاعبو العنابي يشاركون فرحة التأهل التاريخي للنهائي الحلم مع عائلاتهم والجماهير 🥳🇶🇦#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #إيران_قطر#AsianCup2023 pic.twitter.com/VZKdJVVPmK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024
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شاهد فرحة قائد منتخبنا الوطني حسن الهيدوس مع الجماهير #قطر_ايران#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/pOJskCEUpj
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 7, 2024