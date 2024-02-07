قطر تفوز على إيران وتضرب موعدا مع الأردن في نهائي كأس آسيا (فيديو)

انتصر المنتخب القطري، اليوم الأربعاء، على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في مباراة قبل النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

ويدين المنتخب القطري، المتوج بلقب النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفًا وصنع هدفًا، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

ويلتقي المنتخب القطري في النهائي المقرر في استاد لوسيل يوم السبت المقبل، مع نظيره الأردني الذي تأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء.

وجاء الشوط الأول مثيرًا ومتوازنًا بشكل كبير بين الفريقين، نجحت إيران في التقدم مبكرًا، لكن صاحب الأرض فرض حضوره بقوة ورد بهدفين، كما نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، لينهي الشوط الأول متقدما 2-1.

📹فرحة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفوز العنابي على إيران والتأهل لنهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي #قطر_ايران #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كأس_اسيا #استاد_الثمامة pic.twitter.com/zl7duNox2R — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) February 7, 2024

وتعادلت إيران مبكرًا في الشوط الثاني بركلة جزاء، لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير، لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في مناسبات عدة.

ورغم التفوق الإيراني هجوميًا خلال الدقائق الأخيرة، نجح المعز علي في تسجيل هدف فوز قطر ليقود بلاده إلى النهائي.