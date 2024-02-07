رياضة|قطر

منتخب الأردن يواصل كتابة التاريخ ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا

منتخب الأردن يتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائى بطولة كأس آسيا
منتخب الأردن يتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائى بطولة كأس آسيا (رويترز)
7/2/2024

بلغ منتخب الأردن نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي في قطر، اليوم الثلاثاء.

وسجل يزن النعيمات الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من اللاعب المميز موسى التعمري الذي سجل الهدف الثاني بعدها بنحو 13 دقيقة، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 للأردن.

وشكلت النتيجة مفاجأة كبيرة للأردن الذي يحتل المركز 87 عالميا، ويتأخر بفارق 64 عن كوريا الجنوبية التي تُعَد ثالث أعلى الفرق في ترتيب قارة آسيا.

واحتفى ملك الأردن عبد الله بن الحسين بالتأهل، وغرد على إكس “قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا”.

 

وفي تصريحات له عقب الفوز، قال مدرب الأردن الحسين عموتة لشبكة (بي إن سبورتس) “أنا أسعد مدرب في القارة وربما في العالم، يوم تاريخي بالنسبة لنا”.

وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى عام 2004 وكرره عام 2011، الفائز من لقاء قطر -حاملة اللقب ومستضيفة البطولة- وإيران في النهائي يوم 10 فبراير/شباط الجاري.

المصدر : رويترز