منتخب الأردن يواصل كتابة التاريخ ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا

بلغ منتخب الأردن نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي في قطر، اليوم الثلاثاء.

وسجل يزن النعيمات الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من اللاعب المميز موسى التعمري الذي سجل الهدف الثاني بعدها بنحو 13 دقيقة، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 للأردن.

وشكلت النتيجة مفاجأة كبيرة للأردن الذي يحتل المركز 87 عالميا، ويتأخر بفارق 64 عن كوريا الجنوبية التي تُعَد ثالث أعلى الفرق في ترتيب قارة آسيا.

🟣🎥 تقرير خاص | بلغ المنتخب الأردني نهائي كأس آسيا قطر 2023 بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية 2 – 0 على استاد أحمد بن علي المونديالي لينتظر الفائزَ من مباراة قطر وإيران في نصف النهائي الثاني pic.twitter.com/7SNfV3vcqP — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 6, 2024

واحتفى ملك الأردن عبد الله بن الحسين بالتأهل، وغرد على إكس “قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا”.

قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا..

راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى pic.twitter.com/fvNewK3w7n — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 6, 2024

وفي تصريحات له عقب الفوز، قال مدرب الأردن الحسين عموتة لشبكة (بي إن سبورتس) “أنا أسعد مدرب في القارة وربما في العالم، يوم تاريخي بالنسبة لنا”.

وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى عام 2004 وكرره عام 2011، الفائز من لقاء قطر -حاملة اللقب ومستضيفة البطولة- وإيران في النهائي يوم 10 فبراير/شباط الجاري.